المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 8.54 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.9979 روبل.

وفي الوقت ذاته خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 35.72 كوبيكًا، ليبلغ 108.3444 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10.10 كوبيكات، ليبلغ 13.9613 روبلًا.

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