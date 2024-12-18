مصرع 14 شخصا جراء زلزال فانواتو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 14 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب مدينة بورت فيلا عاصمة دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ أمس.

وبينما يتلقى ما لا يقل عن 200 شخص العلاج في المستشفى الرئيسي بالعاصمة ومراكز طبية أخرى، يواصل رجال الإنقاذ البحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وألحق أضرارًا بمبان تجارية وسفارات ومستشفى.

وأعلنت لجنة الكوارث الوطنية حالة الطوارئ، وفرضت حظر تجول لسبعة أيام في الخليج 365 الأكثر تضررًا، وطلبت مساعدة دولية، فيما قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 116 ألف شخص، أي نحو ثلث سكان الجزيرة، تأثروا بالزلزال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط