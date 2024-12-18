الجيش الإسرائيلي: إصابة سائق حافلة إسرائيلي برصاص فلسطينيين عند قبر يوسف في نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة سائق حافلة إسرائيلي برصاص فلسطينيين عند قبر يوسف في نابلس". وفي وقت سابق، افادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن مسلحين أطلقوا النار على حافلة في مدينة نابلس كانت في طريقها إلى قبر يوسف مما أدى إلى إصابة السائق بجروح طفيفة.

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