رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية: يجب تحقيق أهداف الثورة بتحقيق الحرية والعدالة وانتقال ديمقراطي

اشار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الى أنه "يجب عقد مؤتمر وطني شامل يمثل كل المحافظات وفق معايير متفق عليها"، مطالبا "الجميع بدعم الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة انتقالية بعد مارس المقبل".
واعتبر أن "الضمانة الأساسية لسوريا هي شعور المواطنين بالمساواة لتعزيز وحدة الشعب السوري"، مؤكدا أنه "يجب تحقيق أهداف الثورة بتحقيق الحرية والعدالة وانتقال ديمقراطي مبني على المساواة في الحقوق والواجبات".
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