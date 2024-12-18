"النشرة": بدء اجتماع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن بدء اجتماع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة.

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرات في محيط مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة بالتزامن مع جرف المنازل، مشيرا الى ان "جرافة تابعة للجيش الاسرائيلي قامت بتدمير منزل في مارون الراس كما دمرت مسجد البلدة".

وافاد مراسلنا بأن "دبابات الجيش الاسرائيلي تقدمت من مركبا في اتجاه بني حيان وأطلقت رشقات في اتجاه المنازل كما قامت بتدمير مسجد البلدة".

ونفذت القوات الاسرائيلية عمليات تفجير في بلدتي شيحين ويارون.