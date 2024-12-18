أفاظ مصدر في حركة "حماس" الفلسطينية لصحيفة "العربي الجديد"، بأن "قيادة الحركة عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين قطريين وأتراك خلال الساعات الماضية"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفي ظل الحديث عن تقدم في المفاوضات وفق تقارير إسرائيلية.
وأكد المصدر أنه "من المقرر أن يزور وفد قيادي من الحركة القاهرة الأحد"، وقال "النقاشات داخل الحركة ومع الوسطاء لا تزال مستمرة".
وأضاف "نفضل عدم الحديث في تفاصيل المقترحات المطروحة على الطاولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في حماس لـ"العربي الجديد": عقدنا لقاءات مع مسؤولين قطريين وأتراك ووفد قيادي سيزور القاهرة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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