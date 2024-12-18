مصدر في حماس لـ"العربي الجديد": عقدنا لقاءات مع مسؤولين قطريين وأتراك ووفد قيادي سيزور القاهرة الأحد

أفاظ مصدر في حركة "حماس" الفلسطينية لصحيفة "العربي الجديد"، بأن "قيادة الحركة عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين قطريين وأتراك خلال الساعات الماضية"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفي ظل الحديث عن تقدم في المفاوضات وفق تقارير إسرائيلية.

وأكد المصدر أنه "من المقرر أن يزور وفد قيادي من الحركة القاهرة الأحد"، وقال "النقاشات داخل الحركة ومع الوسطاء لا تزال مستمرة".

وأضاف "نفضل عدم الحديث في تفاصيل المقترحات المطروحة على الطاولة".