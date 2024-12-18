اشارت مدير منظمة الهجرة الدولية، الى أن "قادة سوريا الجدد يدركون أن المهمة التي تنتظرهم هائلة وأنهم بحاجة لدعم دولي"، لافتا الى أننا "مطمئنون بشأن التزامات الحكومة السورية المؤقتة التي سمعناها خلال اجتماعات في دمشق".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الهجرة الدولية: قادة سوريا الجدد يدركون أن المهمة التي تنتظرهم هائلة وأنهم بحاجة لدعم دولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.