شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شوبير وتأهيل هاني وظهور الحاوي.. أبرز كواليس مران الأهلي "صور" والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

‎مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، الذى بدأ بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن مباريات الأهلى الفترة الماضية، فيما واصل محمد هاني تدريبات الجري حول الملعب، وشهد المران تواجد ولي سليمان برفقة محمد الشناوي

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.



افشة



أكرم توفيق



كريم الدبيس



عمر الساعي



عمرو السولية



الشحات



الشناوي



أشرف داري



ربيعة



رضا سليم



شوبير



عطية الله



عمر كمال



كهربا



كوكا



كولر مع اللاعبين



كولر



مران الاطالات



مروان عطية



محمد هاني



وسام



وليد سليمان