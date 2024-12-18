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عودة شوبير وتأهيل هاني وظهور الحاوي.. أبرز كواليس مران الأهلي "صور"

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 02:26 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

‎مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، الذى بدأ بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن مباريات الأهلى الفترة الماضية، فيما واصل محمد هاني تدريبات الجري حول الملعب، وشهد المران تواجد ولي سليمان برفقة محمد الشناوي

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

افشة
افشة

 

اكرم
أكرم توفيق

 

الدبيس
كريم الدبيس

 

الساعي
عمر الساعي

 

السولية
عمرو السولية

 

الشحات
الشحات

 

الشناوي
الشناوي

 

داري
أشرف داري

 

ربيعة
ربيعة

 

رضا
رضا سليم

 

شوبير
شوبير

 

عطية الله
عطية الله

 

كمال
عمر كمال

 

كهربا
كهربا

 

كوكا
كوكا

 

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

 

كولر
كولر

 

مران الاطالات
مران الاطالات

 

مروان
مروان عطية

 

هاني
محمد هاني

 

وسام
وسام

 

وليد سليمان
وليد سليمان

 

ياسر
ياسر إبراهيم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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