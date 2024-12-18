علامة بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية: 300 الف نازح سوري عادوا الى بلادهم

اشار النائب فادي علامة بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، الى أنه "جرى التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري على الحدود وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني ووزارة الشوؤن الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن؛ وكان الهدف الاستماع اليهم حول طبيعة الأمور لا سيما أن هناك أرقام يتم التداول وأردنا الوقوف على حقيقتها، وجرى التركيز على الحدود والهجرة العكسية والأعداد الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها".

ولفت علامة، الى أن "اللجنة وجهت أسئلة لممثلي المفوضية العليا اللاجئين حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصاً بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم. كما وجهنا أسئلة للمفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا الى سوريا وكان الجواب بأن هناك 300 ألف عادوا الى بلادهم، وأن قسم كبير منهم كانت عودتهم من أحل الاستطلاع واذا ما كانت الأوضع تسمح لهم بالعودة الى سوريا، وهؤلاء لم يعودوا الى لبنان".

واضاف، "كما أوضحت المفوضية بناء على أسئلة اللجنة عن الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية من أجل مساعدة النازح السوري الذي كان موجوداً في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا اليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة وتؤمن لها التمويل والهدف من هذه البرامج هو تقديم المساعدات العينية، والعمل يجري على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من اجل بقائهم في الداخل السوري".