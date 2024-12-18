نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا مستعدة لدراسة أي مقترحات من أميركا لإعادة العلاقات إلى طبيعتها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن "روسيا مستعدة للنظر في أي مقترحات بشأن كيفية إعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة الأميركية".
ولفت، في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن "روسيا لم تتلق حتى الآن ردًا على طلب تعيين السفير الروسي الجديد في واشنطن".
وأوضح ريابكوف "أننا لا نعرف حتى الآن نوايا فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وخاصة المبعوث الخاص كيلوغ لإجراء اتصالات مع روسيا الاتحادية".
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