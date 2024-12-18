أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام وفد من "لقاء سيدة الجبل" أن "الدستور هو العمود الفقري للبنان، وعندما ينتهك يتوقف البلد"، موضحا ان "الدستور واتفاق الطائف يكملان بعضهما البعض، لذلك نطالب بتطبيقهما نصا وروحا، ومن لا يريد الطائف ويرفضه لأنه ضد مصالحه".
وأمل الراعي "انتخاب رئيس للجمهورية في ٩ كانون الثاني ليصار إلى البدء بورشة الاعمار وتطبيق الدستور والطائف نصا وروحا وعندها يصبح من الممكن أن ندخل إلى لبنان الجديد".
وكان الراعي استقبل النائب جورج عطاالله موفدا من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لاطلاعه على أجواء الاتصالات التي يقوم بها "التيار" من أجل بلورة توافق في جلسة التاسع من كانون الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي اطلع من عطالله على أجواء الاتصالات التي يقوم بها "الوطني الحر" وأمل أن يتم انتخاب الرئيس في جلسة ٩ كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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