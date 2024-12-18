الدفاع الروسية اعلنت سيطرتها على قريتين قرب مدينة كوراخوفي في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "سيطرتها على قريتين قرب مدينة كوراخوفي في شرق أوكرانيا". وأكدت في بيان أوردته وكالات الأنباء المحلية أن "جنودها سيطروا على ستاري تيرني، وترودوفي القريبة حدا من مدينة كوراخوفي المنجمية التي تتعرض لهجمات روسية منذ أسابيع عدة".

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