أفادت قناة "التلفزيون العربي" القطرية، بأن القوات الإسرائيلية تعزز قواتها وتنشر جرافاتها في منطقة القنيطرة السورية.
وكشفت أن القوات الإسرائيلية تهدد الأهالي في منطقة القنيطرة وتفتش المنازل.
كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ترفض السماح للمنظمات الدولية بإدخال اي مساعدات إلى القنيطرة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية دخلت قرى صيدا الجولان وصيدا الحانوت جنوب القنيطرة وقامت بعمليات تفتيش.
وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، زادت الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر شن مئات الغارات على أهداف معظمها عسكرية والتوغل المستمر في الجنوب السوري، الأمر الذي واجه تنديدًا من الأمم المتحدة وعدة دول إقليمية ودولية.
كانت هذه تفاصيل خبر "التلفزيون العربي": الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته في القنيطرة السورية ويهدد أهالي المنطقة ويُفتش المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.