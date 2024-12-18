نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعرف ما هي خطوطنا الحمراء وصفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن إسرائيل".
واعتبر سموتريتش، أن "الوقت ليس لمنح حماس طوق نجاة، بل لمواصلة سحقها والضغط عليها حتى تعيد الاسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم عن سموتريتش: نتانياهو يعرف ما هي خطوطنا الحمراء وصفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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