يسرائيل هيوم عن سموتريتش: نتانياهو يعرف ما هي خطوطنا الحمراء وصفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن إسرائيل

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعرف ما هي خطوطنا الحمراء وصفقة التبادل المطروحة حاليا لا تخدم أمن إسرائيل".

واعتبر سموتريتش، أن "الوقت ليس لمنح حماس طوق نجاة، بل لمواصلة سحقها والضغط عليها حتى تعيد الاسرى".