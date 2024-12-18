خارجية روسيا: نراقب تطورات الأوضاع في سوريا عن كثب وتنفيذ السلطات الجديدة هناك لوعودها بشأن تحقيق الأمن

أكد وزارة الخارجية الروسية، أنها ستصعد قضية مقتل قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي الجنرال كيريلوف إلى مجلس الأمن.
من جهة اخرى، شددت الخارجية الروسية على انه "نراقب تطورات الأوضاع في سوريا عن كثب وتنفيذ السلطات الجديدة هناك لوعودها بشأن تحقيق الأمن"، مشيرة الى انه "بذلنا جهودا كبيرة لتحقيق تسوية سياسية في سوريا لكن السلطة فشلت في إقامة حوار بناء مع المعارضة".
واكدت ان "موقفنا ثابت بضرورة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، معتبرة ان "مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم ويجب إقامة حوار سوري لتحقيق الوفاق الوطني".
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