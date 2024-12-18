الشرع بحث مع وفد من وزارة الخارجية الألمانية في دمشق التطورات في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن زعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، التقى مع وفد من وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة السورية دمشق.
وبحث الشرع مع الوفد التطورات الأخيرة في سوريا.
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن دبلوماسيين ألمان أجروا محادثات للمرة الأولى مع ممثلين للحكومة الانتقالية السورية في دمشق.
وقالت "يجري بحث الفرص لإمكانية وجود دبلوماسي في دمشق".
ويأتي ذلك بعد زيارة وفود دبلوماسية من فرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة إلى سوريا بعد مرور أسبوع على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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