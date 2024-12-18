مصرف سوريا المركزي: إعادة تشغيل الصرافات الآلية وخدمات الدفع الإلكتروني

اعلن مصرف سوريا المركزي بأنه تم اليوم إعادة تشغيل الصرافات الآلية، مع إضافة خدمات الدفع الإلكتروني، مشيرا الى انه |في إطار متابعة المصرف لعمل المصارف السورية، وبناءً على المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بعملية التحرير، ورغبةً في مراقبة وضبط السيولة النقدية في السوق، تم توجيه المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمتابعة عمليات السحب، بما فيها السحب عبر الصرافات الآلية، خلال اليومين الماضيين".
ولفت في بيان الى انه "يسعدنا أن نعلن بأنه تم اليوم إعادة تشغيل الصرافات الآلية، مع إضافة خدمات الدفع الإلكتروني، داعين الأخوة المواطنين إلى التعاون مع المصارف للحصول على مستحقاتهم المضمونة قانونيًا".
واكد المصرف المركزي أن "الإجراءات الحالية مؤقتة، وسيتم إزالتها تدريجيًا بهدف الوصول إلى خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين".
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