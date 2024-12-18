نقل مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تعقد عند الثانية من بعد ظهر اليوم اجتماعها الثاني في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة في الوقت الذي لا تزال القوات الاسرائيلية منتشرة على التلال المقابلة منذ ظهر أمس وتقوم بأعمال تجريف للمنازل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تعقد اجتماعها الثاني بالناقورة بعد ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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