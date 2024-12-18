الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة- مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن "بتاريخ 18/12/2024، ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون".

هذا، وتستمر إسرائيل في خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في لبنان.