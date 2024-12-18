المستشار النمساوي: أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا

رأى المستشار النمساوي كارل نيهامر، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، أن "أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا"، لافتاً إلى أنه "لن تكون هناك فائدة لأوروبا إذا تم ببساطة إعادة توزيع المواطنين السوريين داخل أوروبا، بل يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى منح الشعب السوري آفاقا جديدة في وطنه".

وأوضح نيهامر أن هذا يشمل أيضا بناء الديمقراطية، معتبراً أن "سوريا الآن بحاجة إلى مواطنيها السوريين"، مطالبا بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة في سوريا.

وأعلن نيهامر أيضا عن اجتماع مع دول في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف مماثلة للنمسا بشأن الهجرة، مشيراً إلى أن "النمسا، إلى جانب إيطاليا وهولندا والدنمارك، تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تعزيز إجراء تحول نموذجي في سياسة اللجوء الأوروبية"، قائلاً: "سنبحث أيضا على وجه التحديد عن شركاء في مسألة كيفية التعامل مع سوريا".