ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي حول الفائدة وبيانات مخزونات الذهب الاسود

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي حول الفائدة وبيانات مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 70.15 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.07% إلى 73.24 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس الثلاثاء، أشار تقرير لمعهد البترول الأميركي إلى "انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي".