صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي حول الفائدة وبيانات مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 70.15 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.07% إلى 73.24 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس الثلاثاء، أشار تقرير لمعهد البترول الأميركي إلى "انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي حول الفائدة وبيانات مخزونات الذهب الاسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.