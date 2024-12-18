شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: القمة المصرية الأردنية تأكيد للتنسيق الداعم لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بنتائج القمة المصرية الأردنية التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي تناولت آخر التطورات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والأزمة السورية.

وأكد "مهران"، على أهمية هذه القمة التي تأتي في إطار التنسيق العربي المستمر لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، وحماية المدنيين من العنف المستمر.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة من أجل التوصل إلى حلول سلمية تُجنِّب المنطقة مزيدًا من التصعيد، مشددا على الدور المصري في الوساطة بين الأطراف المتنازعة يعكس التزامها بحماية الأمن القومي العربي وتعزيز السلم الإقليمي.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أهمية دعم الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن القمة تناولت سبل دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في استعادة الاستقرار والأمن.

ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن موقف مصر والأردن الواضح في هذا الملف يعكس التزام الدولتين بالعمل العربي المشترك لدعم الدول الشقيقة التي تعاني من الأزمات.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء العنف بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن دعم الدول العربية لمواقف مصر والأردن يعزز من فرص تحقيق سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.