السعودية | رئيس هيئة الترفيه ومدير مجموعة السعودية يفتتحان منطقة “بوليفارد رن واي” إحدى مناطق موسم الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ومعالي مدير عام مجموعة “السعودية” إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، منطقة “بوليفارد رن واي” إحدى مناطق “موسم الرياض”، التي تم تنفيذها بالشراكة بين الموسم ومجموعة “السعودية”.

وتأخذ المنطقة الزوار إلى عالم الطيران والترفيه بأسلوب مبتكر، وتقدم فرصة لاستكشاف ثلاث طائرات بوينغ777 عملاقة، وتمكنهم من التجول داخلها واكتشاف عوالمها المميزة والاستمتاع بتجربة مدرج طيران حقيقي ينقل الزوار إلى أجواء المطارات الحقيقية.

وتضم المنطقة التي تفتح أبوابها للجمهور من الـ4 عصرًا حتى الـ12 بعد منتصف الليل، وجهة “تيرمنال إكس”، المليئة بالتشويق والمغامرات، ويمكن للزوار الاستمتاع بـ 10 تجارب متنوعة تمزج بين عالم المغامرات الجوية والأجواء الرائعة، إذ صُممت المنطقة لتكون محطة ترفيهية مثالية تجمع بين الأنشطة التفاعلية والمرح.

وفي منطقة “الإقلاع”، يمكن للأطفال والكبار القفز واللعب على مجسمات مصممة بأمان تام، لمنحهم فرصة صنع ذكريات لا تُنسى، فيما يمكن لزوار “برج المراقبة”، تذوق برجر “مايكماجلاك” الشهير الذي يتميز بنكهته المميزة، كما يمكن لمحبي المأكولات الشرقية الأصيلة الحصول على تجربة فريدة داخل طائرة “عم حسين”، وتذوق أطباق تمثل أصالة المطبخ الشرقي.

كما يمكن للزوار تجربة رحلة الرعب والإثارة في طائرة بوينج 777 المفقودة، حيث يتحول ركابها إلى أشباح متحركة بعد تحطمها في المثلث البرمودي، يخوضون فيها وسط موسيقى حية ومؤثرات مخيفة، وكراسي هزازة، جزء من التجربة، وتجربة حرب السماء حيث يخوض فريقها مهمة انقاذ الطائرة المختطفة وإنقاذ الرهائن قبل نفاذ الوقت.

وتَعِد “بوليفارد رن واي” الزوار بمزيج من الترفيه، المغامرة، والمذاقات الشهية، لتكون واحدة من أبرز الوجهات في موسم الرياض الجديدة لهذا العام.

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