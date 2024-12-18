السعودية | مدير البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي سفير جمهورية السلفادور لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور علي بن سعد القرني، بمقر المركز في الرياض أمس، سفير جمهورية السلفادور لدى المملكة ريكاردو إيرنيستو كوكالون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية .

ونقل السفير ريكاردو كوكالون شكر فخامة رئيس جمهورية السلفادور لمركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية الذي نفَّذه المركز مؤخرًا في السلفادور، والذي كان له الأثر الطيب في تخفيف المعاناه عن المرضى هناك، كما أشاد بالدور الإنساني الفاعل للمملكة العربية السعودية عبر المركز وتقديمه المساعدات الأساسية للفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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