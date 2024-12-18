استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، وعمليات حرق وتدمير للمنازل والمنشآت الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال أجزاءً من مدينتي نابلس وقلقيلية، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط