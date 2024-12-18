استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة اليوم جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في المدينة.

في السياق، أعلنت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع باندلاع حريق في قسم العناية المكثفة، بعد استهداف قوات الاحتلال المستشفى بالرصاص والقذائف.

يذكر أن مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف إسرائيلي يومي منذ بدء العملية العسكرية البرية الأخيرة على شمال القطاع، والتي دخلت شهرها الثالث على التوالي.

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