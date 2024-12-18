خاص وبالفيديو - منى زكي : " هذا صراعي مع الله .. وشعب لبنان لا ينكسر "

ميرنا وليد - بيروت - نجمة تمثيل بإمتياز، تجمع بين الموهبة والإحتراف والكاريزما، لا يمكن للمشاهد أن يرمش خلال تقديمها لأي مشهد في أي عمل من شدة إنبهاره وتفاعله مع الشخصية التي تقدمها، فهي لا تغيّب الدور وتقدمه فقط بل تعيشه بكل تفاصيله وتجعل المشاهد ينسى أنها الممثلة الكبيرة منى زكي بل هي الشخصية التي تقدمها فقط، وليس من السهل أن يصل الممثل إلى هذه المرحلة من الإنصهار مع كل تفاعلات الشخصية التي يجسدها.



في شهر رمضان الماضي أبدعت أيضاً النجمة منى زكي بدورها في مسلسل "تحت الوصاية"، كما أبدعت مؤخراً في فيلم "رحلة 404" بالإضافة لأعمالها الأخرى التي لا تقل مستوى عما ذكرناه بينها فيلم "ولاد العم".

وقد كرمها منذ بضعة أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدور الرابعة وحصلت على جائزة "اليسر الفخرية" من المهرجان احتفالاً بإنجازاتها ومسيرتها المتميزة في السينما العربية والعالمية.

وقالت زكي خلال تكريمها كلمة لم تخلُ من وطنيتها الملفتة، فقالت: "دايما بشوف حظي حلو أوي إني اتولدت مصرية، في بلد بتقدر الفن بكافة أشكاله من بداية حضارتنا من آلاف السنين، من أيام قدماء المصريين وإحنا بنعبر عن نفسنا بالفن، لذلك اتولدنا كلنا بما فيهم أنا محبين لكل الفنون حب بالفطرة، أشكر إدارة مهرجان البحر الأحمر على تكريمي وسعيدة بوجودي وسطكم النهاردة، وبالمحبة اللي أنا شايفاها في عيون زملائي وكل الحضور، والتطور المذهل في صناعة الفن في السعودية، في النهاية عايزة أشكر كل زملائي الفنانين وأساتذتي والمخرجين والمؤلفين والفنيين قدام وورا الكاميرا، كلهم لهم الحق في التكريم معايا النهاردة. وأشكر جوزي لإنه أكبر داعم ليا، وأكتر حد محب وقف جنبي وساندني، هو الملك بتاعي بحبك جدا".

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع النجمة منى زكي تشاهدونه كاملاً في الفيديو المرفق.