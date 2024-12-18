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الامارات | أحمد بن محمد: رؤية محمد بن راشد لمستقبل قطاع الإعلام في دبي تحفزنا على مضاعفة العمل

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"،  رؤية محمد بن راشد لمستقبل قطاع الإعلام في دبي تحفزنا على مضاعفة العمل والتشريعات الجديدة تمثل دفعة قوية لمجلس دبي للإعلام تمكّنه من الاضطلاع بدوره في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتطوير الإعلامي.

محمد بن راشد يصدر قانوناً ومرسومين بشأن "مجلس دبي للإعلام"

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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