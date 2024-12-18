النشرة: الجيش الاسرائيلي فجر منازل الناقورة وشيحين ويارون ودمر مسجدي مارون الراس وبني حيان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرات في محيط مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة بالتزامن مع جرف المنازل، مشيرا الى ان "جرافة تابعة للجيش الاسرائيلي قامت بتدمير منزل في مارون الراس كما دمرت مسجد البلدة".

وافاد مراسلنا بأن "دبابات الجيش الاسرائيلي تقدمت من مركبا في اتجاه بني حيان وأطلقت رشقات في اتجاه المنازل كما قادمت بتدمير مسجد البلدة".

كما قامت القوات الاسرائيلي بعمليات تفجير في بلدتي شيحين ويارون.