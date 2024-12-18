الامارات | «الوطني للأرصاد»: طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر.

وذكر المركز، في نشرة بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تراوح سرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 40 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59، والمد الثاني عند الساعة 05:10، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:46، والجزر الثاني عند الساعة 21:41.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47، والمد الثاني عند الساعة 00:29، والجزر الأول عند الساعة 17:37.