دعت وزارة الخارجية الأميركية، إيران إلى الإفراج عن صحافي أميركي-إيراني صدر بحقّه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات.
والصحافي الأميركي-الإيراني رضا ولي زاده الذي عمل سابقا في "راديو فاردا"، وهي محطة إذاعية ناطقة بالفارسية تموّلها واشنطن، دانه القضاء الإيراني بتهمة العمل لصالح حكومة معادية، وفقا لمحاميه.
ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر هذا الحكم، داعيا لإطلاق سراحه فورا وكذلك لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في إيران". وأضاف "لقد قمعت الحكومة الإيرانية بصورة متكرّرة حرية الصحافة، من خلال تهديدات وعمليات ترهيب واعتقالات واعترافات قسرية واستخدام العنف ضدّ صحافيين في إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا طالبت السلطات الايرانية بالإفراج عن صحافي أميركي-إيراني محكوم بالسجن 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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