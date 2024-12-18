شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة الدور التمهيدى الرابع من كأس مصر بمشاركة 30 فريقا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تسحب في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء قرعة الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، بمشاركة 30 فريقا.

وستشهد القرعة حضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، وذلك وفق الخطاب الذي أرسله الاتحاد للأندية المشاركة في هذا الدور.

ويبلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر 30 ناديا، أبرزها المقاولون العرب والسكة الحديد والترسانة والأولمبي والداخلية وبلدية المحلة.

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.