يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي والشاباك خاضا عملية واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك خاضا عملية ليلية واسعة في الضفة الغربية، مؤكدة حصول اشتباكات واعتقالات في الخليل ونابلس ومحيط رام الله بالضفة الغربية.

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