حاصباني: بعض القضاة يعانون من متلازمة السجان ويتهربون من تحقيق العدالة لمصلحة حزب

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن "ما زال هناك بعض القضاة ممن يعانون من متلازمة السجان، فيتهربون من تحقيق العدالة لمصلحة حزب تراجع عن تحرير الجنوب والقدس وهو يركز على تحرير ما تبقى من أبواقه من قبضة الدولة"، متسائلا :"متى ستصدّق الدولة انها دولة وتتصرف على هذا الأساس مع كل المواطنين بالتساوي؟".

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