لجنة مستخدمي مستشفى بيروت الحكومي اعلنت تنفيذ إعتصام نهار غد نتيجة لإستمرار تجاهل الإدارة لحقوق العاملين

اعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن "تنفيذ إعتصام نهار غد الخميس، على أن يكون هناك كلمة بإسم المعتصمين عند العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية للمستشفى"، مشيرة الى أنه "نتيجة لإستمرار تجاهل الإدارة لحقوق العاملين وتراكم تلك الحقوق وفقدان قيمتها وغياب السياسة الواضحة والخطط المفترضة للنهوض بهذا الصرح الطبي".

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