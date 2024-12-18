مشاهير عانوا من أزمات صحية في 2024.. نشوى مصطفى وأحمدالعوضي الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - في عام 2024 مر عدد من نجوم الفن بأزمات صحية كبيرة ألزمتهم الفراش، وكان بعضهم حريصاً على مشاركة الجمهور ومحبيهم تفاصيل هذه الأزمة والكشف عن تطورات الوضع الصحي أولاً بأول.

نشوى مصطفى مصابة بالذبحة الصدرية

بشكلٍ مفاجئ تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لوعكة صحية كبيرة، حيث أصيبت بذبحة صدرية نتج عنها قصور في الشريان التاجي، ورأي الأطباء أن حالتها الصحية تستلزم إجراء عملية وتركيب 3 دعامات في القلب. وبعد إجراء العملية طمأنتالجمهور على حالتها الصحية وكتبت منشور وضحت من خلاله سبب مرضها قائلة: "سبب من الأسباب الأساسية بعد قدر الله فى مسألة مروري بالوعكة الصحية الصعبة إللي ربنا نجاني منها بلطفه ورحمته - هى التوتر والضغط النفسي — ومشكلتي كانت إنى باشيل هموم الآخرين أكتر ماهما بيشيلوها وأنغمس وأعيش مشاكل الناس أكتر ماهما بيعيشوها وأعيش بافكر لهم فى حلول رغم إنهم هما شخصياً بيتجاوزو مشاكلهم ويعيشو حياتهم ومحدش اساساً بيقدر — اتعلمت إنى أساعد وأشيل وأحل بالقدر إللي أعرف أتحمله — لأن في النهاية قلبي مااستحملش وقالي ارحميني — أوعو تيجو على نفسكم بزيادة - لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

حمادة هلال يُثير الجدل حول مرضه

حمادة هلال يُعلن أزمته الصحية الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

كشف الفنان حمادة هلال عن تعرّضه لوعكة صحية في يوليو الماضي، وشارك متابعيه بستوري عبر حسابه على إنستغرام قال فيها: "اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً". واكتفىبهذه الكلمات ورفض أن يكشف طبيعة حالته الصحية، وبعد أيام قليلة طمأن جمهوره وأكد أنه أصبح بحالة صحية جيدة.

تعرض الفنان أحمدالعوضي لأزمة صحية كبيرة أثناء تصوير مسلسل "حق عرب"، وجاءت هذه الأزمة بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج المناسب لحالته الصحية، وقامت بزيارته خلال هذه الوعكة ياسمين عبدالعزيز، وأكدت على استمرار العلاقة الطيبة بينهما، وبعد أيام قليلة غادر المستشفى واستكمل تصوير المسلسل.

أزمة فريدة سيف النصر في لبنان

أثارت الفنانةحالة من الجدل في مارس الماضي بعدما أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في لبنان لتصوير مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في رمضان 2024. وكشفتفيما بعد أنها أجرت العديد من الفحوصات الطبية وكانت كل النتائج جيدة، وأكدت أن الأمر وصل لإجراء قسطرة للقلب، خاصةً أن الأطباء لم يتمكنوا من التعرف إلى سبب مرضها، وعلى الرغم من تكرار حدوث تورم في قدمها وفقدانها للوعي عدة مرات لكنها رفضت التواجد في المستشفى وقامت بإمضاء على تعهد بالخروج من المستشفى على مسؤوليتها الشخصية.

مشاكل صحية بسبب حقن التخسيس

أكد الفنان خالدالصاوي أنه تعرّض لوعكة صحية كبيرة بسبب حقن التخسيس الشهيرة، وروى في لقاءٍ تليفزيوني أنه استطاع أن يفقد 20 كيلو بعد استخدامها لمدة 3 أو 4 أشهر، إلى أن حدث توقف في الجهاز الهضمي واضطر للتواجد في المستشفى لمدة يومين تقريباً حتى تتحسن حالته الصحية.

خالدالصاوي ليس أول فنان يعاني من أزمات صحية بسبب هذه الحقن، فمؤخراً أعلن الفنان إدوارد عن إصابته بشلل مؤقت في المعدة بسبب استخدام هذه الحقن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».