بالفيديو وصول كاظم الساهر إلى الرياض لإحياء حفل بمهرجان بين ثقافتين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - وصل الفنان كاظم الساهر إلى الرياض وذلك لإحياء حفل له ضمن مهرجان "بين ثقافتين"، حيث نشر حساب بنش مارك فيديو للفنان عند وصوله المطار واستقباله بباقة من الزهور، وعلق الحساب على الفيديو، وكتب: "وصول القيصر كاظم الساهر إلى الرياض... نلتقي في مهرجان بين ثقافتين".

مهرجان "بين ثقافتين"

ينطلقبنسخته الثانية تحت شعار "حكايات تروى لإرث يبقى"، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التراث الموسيقي السعودي والعراقي من خلال ثلاث حفلات غنائية بألحان سعودية وعراقية، ستقام في بوليفارد سيتي بميقا ستوديو، بمشاركة خمسة نجوم من الغناء العربي في ثلاث ليالٍ مختلفة حيث سيحيي الليلة الأولى الفنان العراقيوحفله بتاريخ اليوم 18 ديسمبر 2024، أما الحفلة الثانية فستكون لكل من الفنان عبادي الجوهر والفنان نصير شمة بتاريخ 21 ديسمبر 2024، أما الحفلة الثالثة والأخيرة فستحييها الفنانة أصيل هميم والفنان نواف جبرتي بتاريخ 25 ديسمبر 2024، وستكون هذه الحفلات بتنظيم من وزارة الثقافة.

كما يسلط المهرجان الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافة السعودية وهذه الثقافات، وتتميز النسخة الثانية بتقديم رحلة ثقافية تضم معارض فنية وورش عمل ومعرضاً فنياً، وستعْرَض أعمال فنية توضح أوجه التشابه بين الثقافتين السعودية والعراقية، ويضم المعرض أعمالاً فنية من كبار الفنانين المعاصرين من البلدين.

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نشاطات قادمة للفنان كاظم الساهر

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ويستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بتاريخ 24 يناير 2025، وأعاد الفنان نشر بوستر حفله بحسابه على الإنستغرام، وكتب: "القيصرعلى موعد معكم في أمسية غنائية استثنائية بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 24 يناير 2025". أيضاً يستعدلإحياء حفل في دبي على مسرح دار الأوبرا في دبي بتاريخ 27 ديسمبر2024".

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