نادين نجيم تكشف حقيقة العودة إلى خطيبها السابق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - نفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنباء عودتها لخطيبها بعد انفصالها عنه، مؤكدة أن ما يجمعهما حالياً هي علاقة صداقة فقط.

نادين نجيم تكشف علاقتها بخطيبها

كشفت نادين نجيم خلال مقطع مصور نشرته عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي إنستغرام حقيقة الأمر قائلة: "من امبارح بيبعتوا لي إني رجعت لخطيبي، مش معنى أن اتنين أصحاب بيشوفوا بعض وبيتقابلوا لازم يكون رجعوا لبعض". واستكملت قائلة: "العلاقات بالنهايات لما تكون النهاية محترمة وحلوة ونضيفة، إحنا مش ولاد صغار مفيش داعي للمشاكل، اتنين خدوا قرار ما بنعرف القدر مخبي إيه حابة اطمنكم ما زلت سينجل".

في سياقٍ آخر، أثيرت حالة من الجدل بعدما أعلنت نادين خبر انفصالها عن خطيبها في ستوري عبر حسابها على إنستغرام، وترددت أنباء حول وجود خلافات بينهما تسببت في الانفصال، وتواصلت الخليج 365 وقتها مع مديرة أعمال الفنانة نادين نجيم التي حسمت الجدل وأكدت لـ"الخليج 365" انفصال النجمة عن خطيبها بعد قصة حب طويلة.

أما عن الخلافات فأصدر المكتب الإعلامي للفنانة نادين نسيب نجيم، بياناً رسمياً نفى فيه الأخبار المتداولة بشأن أن الخلافات سبب انفصالها عن خطيبها السابق، وجاء نص البيان كالتالي: "يود المكتب الإعلامي لـ نادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً. ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع". وتابع البيان: "تربط نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".

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بدايات التعارف بين نادين نجيم وناريغ ناربيكيان

في فبراير 2023، تحول حفل يوم ميلاد نادين نجيم إلى حفلة خطوبة بعدما فاجأها حبيبها ناريغ ناربيكيان بخاتم الخطوبة وعرض الزواج، وسط تصفيق الحاضرين. ونشرت نجيم مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" وقالت: "كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! وقلت نعم". وظهرت نجيم مع ناربيكيان في مقاطع فيديو مختلفة وهما يرقصان.

أما عن بداية قصة حبها، فقالت نادين إنها تعرفت إلى ناريغ كونه صديقاً. ومن ثم بدأ التقارب بينهما رويداً رويداً حتى استطاعا في النهاية أن يجدا التفاهم والحب بينهما، وبالتالي اتخذا قرار الارتباط لأن به كل الأشياء التي تسعدها.

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