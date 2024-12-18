شجون الهاجري تكشف عن عملها القادم عرس النار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - شاركت الفنانة شجون الهاجري متابعيها صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "عرس النار"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاشا، وعلقت وكتبت: "توكلنا على الله مشروع جديد بإذن الله مع المخرج محمد سلامة والفنان النجم فيصل العميري، قريباً على منصة شاشا".

وتفاعل معها متابعوها وأهل الفن وهنأوها على هذا العمل وتمنوا لها التوفيق.

وكانت شجون مؤخراً قد نشرت فيديو لها وأخبرت جمهورها بأنها بصدد تقديم عمل على منصة شاشا، ولم تذكر تفاصيله وكتبت: "انتظروني في عمل مشوق على شاشا... قريباً".

آخر أعمال قدمتها الفنانة شجون الهاجري

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وكان آخر الأعمال التي عُرضت على الشاشة مؤخراً للفنانة شجون الهاجري هو مسلسل "فعل ماضي"، والذي تدور أحداثه حول تغير حياة "هند"، التي تجسد دورهاوالتي تعيش في هدوء مع عائلتها وتنقلب رأساً على عقب بعد ظهور صديقها السابق "براك" الذي يجسد دوره علي كاكولي، مما يهدد بانكشاف ماضيها وتتوالى الأحداث.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله بوشهري ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي، ومن بطولة: الفنانة شجون الهاجري، محمود بوشهري، علي كاكولي، زينة مكي، عيسى ذياب، فرح المهدي، كوثر البلوشي، طيف، ومحمد الحملي.

كما قدمت عروض مسرحية "صنع في الكويت" بعدد من دول الخليج بالإضافة إلى الكويت وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، على المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.

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