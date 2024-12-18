خاص لـ الخليج 365 عبدالناصر الزاير: مهرجان الرياض للمسرح سيشهد عرض 20 مسرحية مميزة وجديدي القادم زمن الامبراطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - ثمَّن الفنان عبد الناصر الزاير جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية وشكرهم على اختياره ليكون ضمن لجنة المشاهدة والفرز بالمهرجان، وقال لـ الخليج 365: "أشكر هيئة المسرح والفنون الأدائية لمنحي فرصة بأن أكون عضو لجنة المشاهدة والفرز، والحقيقة اللجنة كانت متنوعة وهذا التنوع أعطى بعداً كبيراً لما سيقدم من أعمال مسرحية، وأعتقد أن هذا التنوع أتى من وجود عدد من الدكاترة والأساتذة بمختلف المناطق، منهم عزيز خيرو من العراق، وخالد أمين من الكويت، عبدالله ملك من البحرين، وحمد الرميحي من قطر، وأنا من السعودية أيضاً".

وواصل الزاير حديثه وقال: "التنوع باللجنة أعطى قوة لهذه العروض المسرحية وكنا بالواجهة لأننا اخترنا من أصل 40 لـ 20 فقط، برغم أن جميع المسرحيات كانت جميلة ولكن كان لا بد أن نختار ليصل العدد إلى 20 مسرحية فقط، ومن هنا أحب من الأعماق أن أشكر مرة أخرى هيئة المسرح والفنون الأدائية لإعطائي الفرصة أن نكون باللجنة، وكنت أتمنى أن أكون ممثلاً بهذه المسرحيات من جمالها".

عبد الناصر الزاير يتحدث عن أهمية المهرجانات

وعن أهمية مثل هذه المهرجانات للفنان قال الزاير: "المهرجانات تفيدنا كفنانين مجرد الالتقاء مع بعضنا مكسب كبير جداً وهنالك تبادل خبرات، وقد يتم الاتفاق على مشاريع بالمستقبل، وهنالك تنوع في البلدان الحاضرة للمهرجان وكل واحد يأتي بفكرة، والتوع مهم ويعطي جمالاً وروعةً وعطاءً مختلفاً".

وعن غيابه الفترة الأخيرة عن المشاركة بالأعمال الدرامية قال الزاير: "أنا متواجد بالأعمال الدرامية الإذاعية، ولدي أعمال أخرى غير التمثيل بالتليفزيون أو السينما وهي التدريب، حيث قمت مؤخراً بتدريب 20 بورشة الأداء الصوتي بمدينة الخبر ووجودي بالتدريب يمنحني حافزاً للعطاء كفنان، وهنالك مشاركات لي ولكنها قليلة عبر الدراما".

وكشف الزاير عن عمل جديد وقال: "انتهيت من تأليف مسلسل جديد بعنوان "زمن الامبراطور" سيُعرض قريباً ولكن لم نحدد أي قناة إلى الآن سيتم العرض بها".

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