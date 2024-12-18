خاص لـ الخليج 365 طارق الحربي: مهرجان الرياض للمسرح فرصة لأي فنان للحضور والاستفادة وانتظروني بـ 6 شباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - بحماس وتوجيه رسالة للفنانين ومحبي المسرح، بدأ الفنان طارق الحربي حديثه مع الخليج 365 قائلاً: "أشعر اليوم بأنني بقمة سعادتي وبتواجدي بمهرجان الرياض للمسرح ولدينا 12 يوماً وعبر الخليج 365 أوجه رسالة إلى الفنانين السعوديين الذين يشاهدون خشبة المسرح ويتمنون أن يبدؤون، لديك فرصة خلال أيام المهرجان للحضور وهيئة المسرح والفنون الأدائية قامت بإجراء مسابقة لأفضل المسرحيات كل شيء جاهز لم يتبقَ لدينا كفنانين إلا الاجتهاد".

وعن جديده القادم كشف الفنان طارق الحربي أنه بصدد تصوير الموسم الثاني من مسلسل "ستة شباب" وهو من بطولته وأيضاً يشاركه البطولة كلٌ من الفنان أحمد مظفر، بوصابر، خالد علي، عمر الملا، وأحمد الكليبي. وقال "الحربي"تم ترشيح العمل لجائزة Joy Awards ونتمنى ونطمح للفوز بالجائزة".

مسلسل "سته شباب"

"ستة شباب" للفنان طارق الحربي هو مسلسل من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدور أحداث المسلسل حول 6 شباب من دول مجلس التعاون الخليجية مبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية يسكنون في شقة واحدة، وشخصيات المسلسل "أحمد" من الكويت طالب محاسبة، "فالح" من السعودية طالب تخصص موارد بشرية، "يوسف" من الإمارات طالب دراسات عليا في علم النفس، "خليفة" من قطر طالب هندسة بترول وغاز، "ناصر" من البحرين متخصص في التأليف والمسرح، "سعيد" من عمان تخصص تسويق، والعمل من إخراج نعمان حسين.

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