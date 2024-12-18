شكرا لقرائتكم خبر عن لجان خاصة لطلاب الدمج بامتحانات منتصف العام الدراسى بتجارة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة على مقر لجنة الامتحانات المخصصة لطلاب الدمج والحالات الخاصة بالكلية وذلك لمتابعة انتظام اللجان وتسليم الطلاب نماذج الامتحانات والوقوف على أى مشكلات قد تطرأ للطلاب للعمل على حلها بشكل فورى .

وانطلقت اليوم الأربعاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/ 2025 بكلية التجارة بجامعة القاهرة والتى تعقد حضوريا بالكلية ومبنى الامتحانات بالجامعة.

وأنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات في إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفي هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بوقت كاف، مؤكدا على ضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب.



جانب من اللجنة