شكرا لقرائتكم خبر عن التنيمة المحلية تحتفل غدا بمرور 40 عاما على إنشاء مركز التدريب بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل وزارة التنمية المحلية، غدا الخميس، بالعيد الأربعين لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذى يشهد الإعلان عن إطلاق خطة تطوير مركز سقارة.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المراكز والأكاديمية التدريبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

يذكر أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يقوم بتدريب العاملين فى المحليات، على عدة أدوات ومهارات، حيث يقدم 140 دورة تدريبية سنويًا لما يقرب من 5 آلاف متدرب من العاملين بالوزارة والمحافظات فى مجالات متعددة مثل: "تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية فى مجال إدارة الأزمات، ودورة تنمية مهارات مديرى الإدارات فى مجال الشئون الهندسية، ودورة صقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية، ودورة تنمية المهارات الأساسية للعاملين بالإدارة المحلية فى مجال تصميم الشبكات".

ويقدم المركز أيضًا دورة إعداد المدربين، حيث يتم تخريج 50 مدربا سنويًا، يكونون سفراء المركز فى محافظاتهم حيث يتم استغلالهم فى تدريب زملائهم، وبالتالى توسيع دائرة المعرفة، أما دورة إعداد قادة المستقبل فهى من أهم الدورات التى يقدمها المركز، وهذا العام تم تدريب 57 متدربا خلال مدة 31 يومًا بإجمالى 340 ساعة، ما يعادل 12 ساعة يوميًا.