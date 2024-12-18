شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف أكثر من 21 شارع بحى الوراق بالإنترلوك كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال تطوير ورصف بالإنترلوك لعدد من شوارع حي الوراق، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال الرصف، موضحة أن أعمال الرصف بدأت في أكثر من 21 شارع بجزيرة محمد، وطناش، والمعهد الديني، والجمعية الزراعية، بالحي، كمرحلة أولى.

وأشارت في منشورها إلى أنه جارٍ استكمال رصف عشرات الشوارع الأخرى، لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، بدأت مؤخرًا رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك، بداية من منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، بالإضافة إلى عدد من الشوارع بمدينة أطفيح، وذلك بداية من المنطقة المجاورة لمستشفى أطفيح المركزي.



رصف عدد من شوارع حي الوراق بالإنترلوك