عائلات فلسطينية رفعت شكوى ضدّ الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل

افادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن خمس عائلات فلسطينية رفعت شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية، بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق حتى الآن على هذه الشكوى.
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