السعودية | صندوق تنمية الموارد البشرية و NHC يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع NHC، بهدف تعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من سكان الوجهات العمرانية.

ووقع المذكرة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لـ NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي.

وتأتي المذكرة في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية و NHC من أجل تأطير تعاون إستراتيجي وتمكين الكوادر الوطنية من سكان الوجهات عبر تقديم برامج تدريبية نوعية مرتبطة بالتوظيف أو التوظيف المباشر واستفادتهم من برامج وممكنات الدعم التي يقدمها الصندوق، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وتستهدف المذكرة تقديم الممكنات للكوادر الوطنية واستفادتهم من منتجات دعم التدريب والتمكين والمواءمة الوظيفية، ودعم القدرات والمهارات للباحثين عن عمل من سكان الوجهات العمرانية، وتشجيع المنشآت العاملة مع NHC لتوطين المهن ووظائف القطاع، وإقامة ورش عمل للتعريف بالبرامج والمنتجات الداعمة لتمكين وتنمية رأس المال البشري.

كما أكدت المذكرة الالتزام بتنفيذ برامج ومنتجات الدعم بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.

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