شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دمشق يعود للعمل.. وإقلاع أول طائرة منذ سقوط نظام بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

المطار الأكبر في سوريا

عودة الحياة لدمشق

الدمام - شريف احمد - أقلعت اليوم أول طائرة سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب.وكان مدير مطار دمشق الدولي في سوريا أنيس فلوح، قد أعلن عودة العمل بالمطار يوم الأربعاء ، بحسب ما أورده "تلفزيون سوريا" التابع للمعارضة اليوم الأحد.وذكر فلوح ذكر في وقت سابق أن كافة الكوادر تعمل بشكل متكامل وتعاون كبير لإعادة الوضع على ما هو عليه في المطار ، مشيرًا إلى أن المراحل الأخيرة لتشغيل المطار اقتربت على النهاية.بدوره، أفاد مدير ميناء طرطوس المهندس ثائر ونوس بأن مرفأ طرطوس سيستأنف عمله ونشاطه غدا الاثنين.يعدّ مطار دمشق الدولي الأكبر في البلاد.وفي نوفمبر 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف اسرائيلي تعرض له، وفقما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.عاد عشرات من التلاميذ في دمشق الأحد إلى المدارس للمرة الأولى منذ سقوط حكم بشار الأسد، على ما أفاد به صحافيو وكالة فرانس برس.في شوارع العاصمة السورية التي دخلها تحالف فصائل المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، في الثامن من ديسمبر، حل هدوء الحياة اليومية محل الأجواء الاحتفالية بسقوط بشار الأسد.