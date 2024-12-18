استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واعتقلت بحرية الاحتلال صيادين اثنين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، وسط إطلاق نار كثيف على مراكب الصيد.

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