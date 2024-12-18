قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر روبوتات قرب مستشفى العودة بقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير روبوتات مفخخة في محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة, وسبق ذلك بساعات قليلة قصف إسرائيلي استهدف قسم العناية المكثفة ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع, مما أدى إلى إصابة العديد من المرضى والكوادر الطبية العاملة.

في موضوع متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة شرق قرية المصدر وسط القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الخليج 365 الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.

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