تاس عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف

نقلت وكالة "تاس" عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "اعتقال منفذ عملية اغتيال قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف"، مشيرة الى أن "المعتقل مواطن أوزبكستاني اعترف بتجنيده من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، اكدت السلطات الروسية "مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية ومساعده في انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو".

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على "أننا نتوعد القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا بالانتقام الحتمي لمقتل قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف".